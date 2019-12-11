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Başkan Taban üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle kampüs kantininde bir araya geldi.


Şehrin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, zaman zaman farklı organizasyonlarda farklı kesimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Taban, öğrencilerin İnegöl'e ilişkin fikir ve önerilerini dinledi.


İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bulunduğu buluşmada, Taban öğrencilerle şehir hakkında fikir alışverişinde bulundu. Taban, gençlere gelecekleriyle ilgili kariyer planlamaları konusunda tavsiyelerde de bulundu.

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