Başkan Taban yerel medya mensupları ile buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Çalışan Gazeteciler Günü' vesilesiyle yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Belirli gün ve haftalar çerçevesinde ziyaretler ve buluşmalar gerçekleştiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde şehrin yerel medya temsilcileri ile buluştu. Başkan Taban, basın mensuplarının İnegöl'ün tanıtımında önemli pay sahibi olduklarını belirti. Taban, “İnegöl'ün güzellikleri sizlerin derlediği haberlerle öne çıkıyor. Şehrin tanıtımında önemli bir pay sahibi olduğunuzu biliyoruz. Bu sebeple sizleri önemsiyoruz. Aslında bizler neredeyse yılın her günü beraberiz. Her işin bir zorluğu olduğu gibi sizlerin de işleri elbette zor. Kamuoyuna en doğru bilgiyi ulaştırmak için çabanızın farkındayız. Hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederim” dedi.

İnegöl'ü bir adım daha ileriye taşımak adına verilebilecek her fikir ve görüşe açık olduklarını da belirten Başkan Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunduk. İnegöl'ü birlikte yönetiyoruz dedik. Bazı konularda eksik kalmış olabiliriz bunları lütfen bizlerle paylaşın. İnegöl'ü bir adım öne taşıyacak her fikir ve görüşlere açığız dedik" diye konuştu.