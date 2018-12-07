Başkan Taban'dan engelli ailelere ziyaret

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engellileri evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle iki engelli aileyi ziyaret etti. İlk ziyaret, eşi doğuştan görme engelli olan ve kendisi de 2016 yılında görme kabileyitini kaybeden Mustafa Özdemir'in ailesine yapıldı. 4 yaşında bir erkek ve 2 yaşında bir kızları olan Özdemir çifti, Başkan Taban'ı sevinçle karşıladı. Yapılan ziyaretten son derece mutlu olan aile, engellilerin yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Başkan Taban, ikinci aile ziyaretini ise İsmail ailesine gerçekleştirdi. 39 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Hasan İsmail'in ailesine yapılan ziyarette, cenaze sebebiyle şehir dışında bulunan Hasan İsmail bulunamadı. Annesi ve eşi Nurcan İsmail ile biri 9 yaşında ve biri de 2 buçuk yaşında olan iki kızları Başkan Taban'ı konuk etti. Alper Taban, her iki ziyarette de ailelerin taleplerini dinlerken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.