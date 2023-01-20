Başkan Taban'dan karnesini kaybeden 1. sınıf öğrencisine: "Hepsi 'çok iyi'li karnenin sahibini arıyoruz, karnesi belediyemizde"

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken İnegöl'de 1. sınıf öğrencisinin kaybettiği karne Belediye Başkanı Alper Taban'ın gündeminde yer aldı. Başkan Taban, "Hepsi 'çok iyi'li karnenin sahibini arıyoruz. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir" dedi.

İnegöl'de eğitimci antrenör Özden Suvat, Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etmek için belediye binasına gelirken yere düşmüş bir karne buldu. Suvat, ziyaretinde İnegöl Belediye Başkanı Taban'ı karneyi teslim etti. Başkan Alper Taban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Hepsi 'çok iyi'li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir" diyerek çağrıda bulundu.

Kısa sürede birçok yerde paylaşıldı

Başkan Alper Taban'ın yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde yayıldı. Aziz Kutay, annesi ile birlikte İnegöl Belediye binasına gelerek karnesine kavuştu.

Eski karne yenilendi, teslim edildi

Paylaşım sonrası İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdürlüğü de harekete geçerek yeni karneyi aileye teslim etti. Başkan Alper Taban devamında ise, "Eski karne yenilendi Aziz Kutay yavrumuza teslim edildi" diyerek gülümseten bir paylaşımda bulundu.