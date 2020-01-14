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Başkan Taban'dan mahalleyi temizleyen gönüllü vatandaşa ziyaret

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oturduğu mahalleyi her gün temizleyen emekli vatandaşı ziyaret ederek kendisine teşekkür etti.

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oturduğu mahalleyi her gün temizleyen emekli vatandaşı ziyaret ederek kendisine teşekkür etti.


Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Yolcu, emekli olduktan sonra her sabah oturduğu mahalledeki caddeyi baştan aşağı temizliyor. Yıllardır gönüllü olarak bu işi yapan Yolcu'yu gören herkes takdirle karşılıyor. Temizlik yaptığı sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen emekli vatandaş, "Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum, herhangi bir beklentim yok. Para almıyorum. Daha temiz bir İnegöl için her sabah bu caddeyi baştan aşağı temizliyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Aslında herkes kendi kapısının önünü temizlese çok güzel olur, daha temiz olur. Temizlik îmandan gelir, biz müslümanların temizlik hususunda çok titiz olmamız lâzım. Lütfen yerlere kimse çöp atmasın, herkesten bunu rica ediyorum" dedi.


Başkan Taban ziyaret etti


Haberlerin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kazım Yolcu'yu ziyaret etti. Evinin kapısında başkanı karşılayan Yolcu, ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirterek, her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Alper Taban ise, kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah el birliğiyle ilçemizi daha temiz bir yer hâline getireceğiz. Vatandaşımız emekli olduğu hâlde yıllardır gönüllü olarak bu işi yapıyor, beni çok mutlu etti, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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