Başkan Taban'dan öğrencilere sürpriz ziyaret

İkram molasında yapılan ziyarette, kitaphane ve İnegöl'de gençlerin taleplerine yönelik istişareler yapıldı.

İnegöl Belediyesi'nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Nöbetçi Kitaphaneler, normalleşme süreciyle birlikte daha yoğun kullanılmaya başladı. Sınav dönemlerinin de yaklaşmasıyla öğrenciler verimli ders çalışma imkanı buldukları ve kaynaklara kolay ulaşım sağladıkları merkezlere akın ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Üyesi meclis üyeleriyle beraber Gençlik Merkezi zemin katında Nisan ayında hizmete giren Nöbetçi Kitaphaneyi ziyaret etti. Öğrencilerin ikram molasında merkeze ziyaret gerçekleştiren Başkan Taban, mola veren öğrencilerle sohbet edip istişarelerde bulundu. Hem kitaphaneler hem de gençlere yönelik çalışmalar üzerine yapılan sohbette, ileriye dönük planlanan projelerden de bahsedildi.