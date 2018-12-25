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Başkan Taban'ın acı günü

İnegöl Belediye Başkanı Alter Taban’ın evinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kayınbabası Abidin Kazımlar, son yolculuğa uğurlandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alter Taban'ın evinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kayınbabası Abidin Kazımlar, son yolculuğa uğurlandı.


Bir süredir rahatsız olan Kazımlar, Kemalpaşa mahallesi Yeşil Bursa caddesi üzerindeki ikametinde dün aniden fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu öğrenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban soluğu İnegöl Devlet Hastanesinde aldı. Abidin Kazımlar yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Burhaniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AK Parti Bursa eski Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Sedat Kızılcıklı, siyasi parti temsilcileri ve cemaat, Kazımlar ve Taban ailelerine taziyede bulundular.

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