Başkan Tanır, şampiyonluk pastasını kesti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2019-2020 Süper Amatör Ligi A Grubu'nda ligi birinci tamamlayarak şampiyon olan Kestel Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün kutlama törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Tanır, ‘'İnandığınız zaman başarı bir şekilde geliyor. Ben takımımıza inandım, bu takımdan hiçbir zaman şüphe etmedim'' diye konuştu.

2019-2020 Süper Amatör Ligi A Grubu'nda ligi birinci tamamlayarak şampiyon olan Kestel Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün başarısı sebebiyle, kutlama töreni ve yemeği düzenlendi. Törene, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, AK Parti İlçe Başkan Vekili Osman Ulutaş, Milliyetçi Hareket Partisiİlçe Başkanı Tarkan Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hatice Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Emin Elüstü, Kestel Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kenan Çiftçi, Daire Amirleri ve sporcular katıldı. Sporcular, protokol mensuplarını meşale ve marşlarla karşılarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Protokol üyeleri ve sporcular, yemeğinin ardından şampiyonluk pastasını keserek, şampiyonluk zaferini kutladı. Törende konuşan Kestel Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kenan Çiftçi, ‘'Çıktığımız bu yolda bizlere inanan, güvenen, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere bu şampiyonluk gururunu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda, daha güzel imkanlarla, daha güzel başarılar elde edeceğiz'' dedi.

Şampiyonluk sevincini Kestel'e yaşatan sporcuları, yönetimi ve teknik ekibi tebrik eden Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Bir yola çıkarken kenetlendiğiniz zaman, inandığınız zaman başarı bir şekilde geliyor. Ben takımımıza inandım, bu takımdan hiçbir zaman şüphe etmedim. İyi bir takım, iyi bir yönetim, iyi bir teknik ekip kadrosu oluştu. Netice gösterdi ki, ligi lider olarak bitirdik. İnşallah, önümüzdeki sene BAL Ligi'nde aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yılın, bu yıldan daha güzel olması umuduyla, tüm sporcu kardeşlerimi, yönetimimizi, teknik ekibimizi, bu zaferde kimin en ufak emeği varsa, herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum ‘' diye konuştu.