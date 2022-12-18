Başkan Tatlıoğlu: "Kırım Türkleri zorla savaşa gönderiliyor"

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, 2014 yılından bu yana Rusya tarafından işgal altında bulunan Kırım Türkleri'nin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekmek için Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 'Kırım'ın İşgaline Güncel Bakış' adlı bir panel düzenledi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kırım Vakfı, Kırım Haber Ajansı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen panele, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği (TDYTB) Başkanı İrfan Tatlıoğlu, birlik olarak Türk dünyası coğrafyasının Kızılelma ülküsünde haritaları olduğunu belirterek, “Nerede bir Türk varsa biz oradayız, bizim kalbimiz orada atar, onun derdi bizim derdimizdir. Biz yörük ve Türkmenler olarak her daim devletimizin, milletimizin emrinde olmuşuzdur. Biz bayrağımıza, vatanımıza, Türklüğümüze sevdalıyız. Biz Türk coğrafyasındaki Türk kardeşlerimizin birliği, dirliği, özgürlüğü ve kardeşliğin pekişmesi için çalışan vatan sevdalılarıyız. Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Ukrayna halkı ile birlikte kardeşlerimiz Kırım Türkleri de savaşın tarafı olarak yer almaktadır. Ne yazık ki, Rusya'nın seferberliğinde Kırım gençleri, Tatar Türkleri zorla askere alınarak Ukrayna'ya karşı savaşa gönderilmektedir. Ağabeylerine ve babalarına karşı savaşacaklardır. Bunu durdurmalıyız. İnsanlığa, hukuka ters olan bir dram yaşanmaktadır. Bu bir savaş suçudur. Ukrayna Savaşı Kırım'ın istilasıyla başladı. Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ve Kırım Tatarlarına destek olmak istiyoruz“ diye konuştu.

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Kıdemli Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel ise, Rusya'nın eylemlerini ve Kırım'da uyguladığı baskıya ilişkin uluslararası hukuk ve uluslararası politika perspektifinden bazı değerlendirmelerde bulundu. Dr. Tuncel, “Rusya'nın Kırım'da yaptıklarının yasal zemini yoktur. Halkoylaması silah tehdidi gölgesinde ve yasal dayanakları olmadan yapılmıştır. Dolayısıyla, Kırım, hala Ukrayna toprağıdır” dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar da, şöyle konuştu;

“Ukrayna bugün Rusya'nın adaletsiz saldırganlığına maruz kalıyor. Bu saldırganlık 2014'te Kırım'ın işgali ile başladı. Bizim için 2014 yılı bu savaşın başlangıcıydı. Kırım, Kırım Tatarlarının vatanıdır. Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra Kırım Tatarlarına vatanlarına dönmeleri için şartlar oluşturduk. 2014'te ise Ruslar 1944 Sürgününü tekrarlamak istedi. Ruslar saldırgan politikalarına çok uzun zaman önce başladı. Tabi ki de biz elimizden geleni yapıyoruz. Kırım Tatarlarıyla birlikte Kırım'ı işgalden kurtarmak için çalışıyoruz. Ukrayna'da, Türkiye'de barışçıl devletlerdir. Bizler uluslararası hukuk normları tarafındayız. Eminim ki Kırım'ı işgalden kurtaracağız. Kırım'ı şu anda Rusya'nın ilan ettiği seferberlikten korumamız lazım”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen panelin sonunda Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar'a Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ederek, alkışlar eşliğinde Yörük Keyfiyesi ile bağımsızlık mücadelesi simgesi Kuva-yi Milliye kalpağı giydirdi.

Panel sonrasında, konuklar Kırım Tatarlarının mücadelesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışını yaparak hep birlikte sergiyi gezdi.