Başkan Tatlıoğlu'ndan akademik odalara teşekkür

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ilçeye vizyon katan Maden OSB, kırsal turizm, yeni yerleşim alanları projelerine teknik destek veren Bursa Akademik Odalar Birliği'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik ve oda başkanları, Orhaneli'nin kalkınması için yaptığı çalışmalara teknik ve manevi destek verdikleri Başkan Tatlıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde(BAOB) gerçekleşen ziyarette Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 15 yıllık belediye başkanlığı süresince, ilçenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için hayata geçirdiği çok sayıda projede akademik odaların desteğini aldığı belirtti. Başkan Tatlıoğlu, “Kırsal turizm ile dağın öte yüzünü kalkındırmak, göçü önlemek için projeler ürettik. 5 noktayı kapsayan bir çalışma yaptık ve akademik odalar olarak sizlerin görüşlerinizi aldık.Yeni yerleşim alanları diğer bir adıyla hobi bahçeleri projemizde de önemli destekleriniz oldu. Hem ülke, hem Bursa, hem de Orhaneli'ye ekonomik kalkınma sağlayacak olan Türkiye'nin ilk ve tek Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesine de en büyük desteklerden birini sizler verdiniz. Bu proje kentin tüm dinamiklerinin onay verdiği tek proje konumundadır. Bu projeye valilik, üniversite, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BTSO, MADSİAD ve sizlerin katkısı çok büyüktür. Proje aşamasında yine sizleri ziyaret ederek, bir sunum gerçekleştirmiştim. ‘Arkadaşlar projemizi inceleyin, Orhaneli'ye gelin, incelemeler yapın. Eksiklerimiz varsa bizi bilgilendirin' demiştim. Bizim için çok önemli olan Maden OSB projesinde bize hem teknik hem de manevi destekleriniz oldu. Katkılarınız ve desteğiniz bize güç verdi. Çok güzel çalışmalara imza attık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Feridun Tetik ise Başkan Tatlıoğlu'na, “Biz bu kentin iyiliği için çaba gösterenleri her zaman destekliyoruz. Kötü işler yapılınca da eleştiriyoruz. Bizim akademik odalar olarak böyle bir kültürümüz var. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizi burada görmekten mutlu olduk” diye konuştu.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Fikri Düşünceli de Başkan Tatlıoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Bizim yıllardır savunduğumuz bir konu var. Biz bu kent ve bu toplum için gönüllü danışmanlarız. Kentte büyük bir proje yapıldığında akademik bir kurul oluşturulsun ve bu kurulun da görüşleri alınsın. Karar elbette siyasetindir ancak önerilerimiz dikkate alınmalı diye düşünüyoruz. Bu kent için yaptığınız hizmetlerde bizim önerilerimizi dikkate alıp, gerçekleştirdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz” dedi.

TMMOB'a bağlı Maden Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Başkanları da Başkan Tatlıoğlu'na ziyareti için teşekkür ettiler.