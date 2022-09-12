Başkan Turgay Erdem, öğrencilerin ilk derslerinde yanlarındaydı

Minik öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Turgay Erdem, çocuklara günün anısına kırtasiye malzemeleri armağan etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi Nilüfer'de de öğrenciler okulda ilk gün heyecanı yaşadı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, eğitim ve öğretim yaşamına yeni başlayan minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek, ilk gün heyecanlarına ortak oldu. İlk ders zilinin çalmasının ardından Gölyazı Ünallar İlkokulu ile ziyaretlerine başlayan Başkan Turgay Erdem, ardından Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu ve Hasanağa İlkokulu'na giderek öğrencilerle buluştu. Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim dönemi için “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrencilere günün anısına armağanlar verdi. İçinde kalem, kalemtraş, silgi, renkli boya kalemleri gibi kırtasiye malzemeleri bulunan “İklim Yılı” temalı kalemlik setini öğrencilere hediye eden Başkan Turgay Erdem, başarı diledi.

Heyecanı gözlerinden okunan öğrenciler Başkan Turgay Erdem'i çiçek ve şekerle karşıladı. Hasanağa İlkokulu'nun birinci sınıf öğrencileri de “Başkan amcaları” için çizdikleri resimleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e verdi. Hasanağa İlkokulu öğrencisi Hira Turan da, Başkan Turgay Erdem'e sürpriz yaparak “Okulumuz” isimli şiiri okudu.

Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de, kentteki devlet okullarına giderek, birinci sınıfa başlayan öğrencilerle buluştu. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, 44 ilkokulda yaklaşık 6 bin 700 adet kalemlik setini öğrencilere armağan etti.

Nilüfer Belediyesi'nden kırtasiye desteği

Nilüfer Belediyesi, her yeni eğitim öğretim yılı öncesi dar gelirli vatandaşların çocukları için verdiği kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğini, bu yıl da sürdürecek. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başında ihtiyaç sahibi ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla yapacağı yardımlardan, Nilüfer sınırlarında yaşayan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler faydalanabilecek. Bu yıl 900 öğrenciye verilmesi hedeflenen kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekiyor.