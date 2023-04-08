Başkan Turgay Erdem şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Onlara büyük şükran duyuyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından Faruk Baykal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Şehit ailelerini ve gazileri kapıda karşılayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, masaları gezerek de onlarla sohbet etti.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan bu özel gecede, hep birlikte dualar edildi, oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kutsal Ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Bu vatan için göğsünü siper eden şehitlere ve gazilere her zaman büyük şükran duyduklarını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bu ülkede, bu bayrağın altında hür yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. O nedenle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan felaketler ve ekonomik krizin herkesi derinden etkilediğini ifade eden Başkan Erdem, “Ama bütün bunları dayanışma ile aşacağımıza inancım var. Yeter ki birlik olalım, inanalım umudumuzu kaybetmeyelim. Bu güzel Ramazan akşamında, dualarımız birlik, beraberlik için, felaketlerin olmadığı bir gelecek için, toplumumuzun refahı için, bolluk bereket için ve aydınlık yarınlar için olsun. Bu mübarek Ramazan akşamında, dualarımız kabul olur inşallah. Ben, bize şehitlerimizin yadigarı olan tüm şehit ailelerine ve gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem ile Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına da, bu özel geceye bir aile olarak katıldıklarını belirterek, Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Dernek başkanları, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlara değinerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sorunların dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çektiler.