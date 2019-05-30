Başkan Turgay Erdem'den huzurevine ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada yaşamlarını sürdürenlerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları ile birlikte Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret etti. Hayırsever Murat Altınmakas'ın da yer aldığı ziyarette Turgay Erdem, huzurevi sakinleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Erdem, huzurevi sakinlerinin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramların, barış, kardeşlik, dostluk, dayanışma gibi çok özel anlamlar taşıdığını söyleyen Turgay Erdem, huzurevi sakinlerinin güzel bir bayram geçirmesini diledi.