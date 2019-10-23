Başkan Türkyılmaz, Başkan Erdem'i ağırladı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, başkan yardımcılarıyla birlikte kendisine iade-i ziyarette bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ağırladı. Ziyarette, birlik ve beraberlik mesajları verilirken Başkan Türkyılmaz, “Nilüfer ve Mudanya arasında gerek gönül, gerekse de proje bağını en güçlü şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Sevinç Şenşekerci ve Nisa Kartaltepe ile Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Adem Vural veZafer Yıldız da yer aldı. Sosyal demokrat belediyeciliğin önemine işaret eden Başkan Hayri Türkyılmaz; Nilüfer, Mudanya ve Gemlik'in en güzel hizmetlerle buluşacağı ortak bir dil kurduklarına vurgu yaparken, “Bundan önce de olduğu gibi Nilüfer ve Mudanya arasında gerek gönül, gerekse de proje bağını en güçlü şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, 31 Mart seçimlerindeki başarısından dolayı Başkan Hayri Türkyılmaz'ı kutlarken, “Nilüfer ve Mudanya birbirine bağlı iki kardeş şehir. Nilüfer ve Mudanya'nın yanı sıra Gemlik de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini el ele verecek. Hep birlikte Bursa'yı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Hayri Türkyılmaz ve Başkan Turgay Erdem daha sonra birbirlerine hediyeler vererek, teşekkür etti.