Başkan Türkyılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na Mütareke daveti

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek, Mudanya Mütarekesi'nin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine davet etti.

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke'nin 100.yılına özel hazırlanan “Barışın Yüzü Mudanya” kitabını tanıtan Başkan Türkyılmaz, Kılıçdaroğlu'na ülke topraklarında kalıcı barışın sağlandığı Mütareke'ye ev sahipliği yapan Mudanya'dakikutlama programını da aktardı. “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde belediyeye ait araziye ekilen Ayçiçeklerden elde edilenayçiçek yağlarını da takdim eden Başkan Türkyılmaz, CHP Genel Başkan BaşdanışmanıÜnal Çeviköz, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Grup Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde bir araya gelerek, Mudanya Mütarekesi'nin 100.yıl dönümü kutlamalarına davet etti.