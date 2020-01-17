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Başkan Türkyılmaz'dan öğrencilere karne hediyesi

Eğitim öğretim yılının yarı dönemi tamamlanırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tatile giren öğrencileri unutmadı.

Öğrenciler bu yıl da Mütareke Meydanı'nda kurulacak olan buz pistinde patenle kaymanın tadını çıkaracak.


Mudanya Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere, bu yıl da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi. Öğrenciler 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Mütareke Meydanı'nda kurulacak olan buz pistinde patenle kaymanın tadını çıkaracak, 26 Ocak'ta Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde ise “Charlie'nin Çikolata Fabrikası” filmini arkadaşlarıyla birlikte izlemenin keyfini yaşayacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken, “Her şey çocuklarımız için, onların mutluluğu adına ne yapsak az. Mudanya'nın mutlu çocukları mutlu ve huzurlu yarınların teminâtı olacaktır” diye konuştu.


Meydandaçocukların vakit geçirebileceği oyun grupları da kurulacak. Aileleri yanında olan çocuklara 2 Şubat tarihine kadar eğitmen gözetiminde buz pateni eğitimi verilecek. Paten, koruyucu donanım ve kasklar da yine belediye tarafından ücretsiz olarak sunulacak.

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