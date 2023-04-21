Başkan Usta: "Derdimiz bayrağımız ve vatanımız"

İznik'te gerçekleşen bayramlaşmada konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "

İznik Belediye Çay Bahçesi'nde resmi bayramlaşma töreninde siyasi parti teşkilatları, STK'lar, kamu ve kurum yetkilileri bir araya geldi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmada, "Her ne olursa olsun. Seçim olur veya başka bir şey olur. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Hepimiz İznik için ve bu memleket için mücadele ediyoruz. Derdimiz bayrağımız, vatanımız başka bir şey değil. Kendi siyasi çıkarlarımız, kendi şahsi çıkarlarımız değil. O yüzden hep birbirimize yaklaşımımız iyi niyet çerçevesinde olmasını temenni ediyorum" dedi.

İznik Kaymakamı Recai Karal ise, "Memleketimiz çok büyük afet atlattı. Memleketimiz gerektiğinde birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde oldu. İznik'ten de gurur duyuyorum. Örnek dayanışma ve yardımlaşma gösterdiler. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bayramı vesile kılarak kırgın, dargın olduğumuz bütün yakın veya uzaklarımız fark etmez onlardan bir şey beklemeden dargınlıklarımızı gidermenizi tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İznik Devlet Hastanesi görevlileri ve yatan hastaları, Huzurevi sakinlerini, İznik Muhtarlar Derneğini ve İznik DSİ Tesislerinde misafirlerimiz olan depremzede ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.