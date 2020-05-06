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Başkan Usta maden ocağına dur dedi

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan çinko-bakır-kurşun maden ocağı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın girişimleriyle bir kez daha durduruldu.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan çinko-bakır-kurşun maden ocağı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın girişimleriyle bir kez daha durduruldu.


Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan ve tepkilerin odağı haline gelen çinko-bakır-kurşun maden ocağının için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu bekleniyordu.


Rapor bugün Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ulaştı. ÇED Raporuna olumsuz görüş yazıldı ve maden ocağı durduruldu. Söz konusu proje alanı tarım arazisi ve ormandan oluşuyor. Yapılmak istenen maden ocağının sahası İznik sahiline kadar uzanıyor. Usta, "Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği projenin İznik'in doğasına ciddi zararlar vereceğini belirterek, "Daha önce de mücadele ettik yine mücadele edeceğiz. Projeyle ilgili dava açacağız"dedi.

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