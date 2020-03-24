Başkan Usta'dan sağlık çalışanlarına jest

Evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları burada konaklayabilecek.

İznik Belediyesi, sağlık çalışanlarına yapmış olduğu jestin yanı sıra, dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Ayrıca kiraları 3 ay öteleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Korona virüsünü önlemek maksadıyla çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Halkımızı düşünüyoruz sağlıkçılarımıza değer veriyoruz. İznik Belediyesi olarak merkez ve 39 mahallemize yetişmeye çalışıyoruz” dedi.