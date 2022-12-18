Başkan Yıldız: "Bursa'ya yakışır bir düzenleme acilen yapılmalı"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, "Şehir içinde kalan sanayi kuruluşlarında 230 bin kişi istihdam ediliyor. Bu durum, sağlıksız çalışma ortamlarına ve çevre, trafik sorunlarına sebep oluyor. Bu sebeple kaliteli bir yaklaşım gösterip, bu kalitesizliği ortadan kaldırıp, Bursa'ya yakışır bir düzenleme acilen yapılmalı" diye konuştu.

Kalite Birliği yönetim kurulunu ziyaret eden , BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız ve Başkan Yardımcısı Arif Demirören, "Özellikle 'Kalite Şehri Bursa' projesini destekliyoruz ve yapmış olduğunuz çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Bursa'daki sanayi alanlarının yüzde 47'si OSB'ler dışında ve düzensiz sanayi alanlarıdır. Şehir içinde kalan bu sanayi kuruluşlarından 230 bin kişi istihdam ediliyor. Bu durum, sağlıksız çalışma ortamlarına ve çevre, trafik sorunlarına sebep oluyor. Bu sebeple kaliteli bir yaklaşım gösterip, bu kalitesizliği ortadan kaldırıp, Kalite Şehri Bursa'ya yakışır bir düzenleme acilen yapılmalıdır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, tüm yönetim adına teşekkür ederek, "Vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyoruz. İfade etmiş olduğunuz hususlara katılıyor, Milli Ses Ver Projemizde de bu hususları dile getiriyoruz. Bu şehri, ‘Kalite Şehri' olarak görüyoruz, kalitesiz hususlarla ilgili birlikte mücadele etmekten dolayı da onur duyuyoruz. Bu şehir, ihracatta lider olmalı, ithalatın önüne set koymalı. Bunun olabilmesi için öncelikle KOBİ'lere daha uygun şartlar sağlanmalıdır. KOBİ'lere nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye yönelmelidir. Gelin size bir öneri getirelim, siz de bu öneriyi Konseyin temel kuralı, esası olarak belirleyin ve devletin bunu kabul etmesini sağlayın” şeklinde konuştu.

Başkan Kahraman, "Öncelikle, KOBİ'lerde kurumsallaşma ve markalaşma temel ilke olarak belirlensin. Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini milli kuruluşumuz TSE ile yürüten ve nitelikli, katma değeri yüksek ürünler üreten KOBİ'ler yer tahsisi ücretsiz veya yüzde 75'i bedelsiz olsun. Bakın o zaman, KOBİ'ler atağa geçecekler, kendilerini yenileyecekler, yeni faaliyet alanlarına yönelecekler, sanayi bölgelerine taşınmak için sıraya girecekler ve ithalatın önünde bir nebze set olacaklar, Uygunluk Değerlendirme alanında yurt dışına giden yıllık ortalama 5 milyar doları aşağıya çekecekler. Markalaşma ve kurumsallaşmayı ilke olarak benimseyecekler, fasonculuk, tedarikçilik, taşaronculuk anlayışından kurtulacaklar. Şehir kazanacak, KOBİ kazanacak, çalışanlar daha mutlu olacak, refah seviyesi daha da yükselecek. İthalat ile orantılı olarak cari açık azalacak. Sanayicinin öz sermayesi arsaya değil, inovasyona ve üretime yönlendirilmeli, devlet bu konuda gereğini hesap yapmadan yapmalıdır. Her fabrikanın, bir kale ve ekonomik bağımsızlığımızın temel argümanının da sanayi kuruluşları olduğu unutulmamalıdır. Sizlerle işbirliğine hazırız ve KOBİ Konseyinin çalışmalarını destekliyoruz. BTSO bizim kurumsal üyemiz. Tüm çalışmalarını destekliyoruz. Konseyinize üye olan tüm sanayi kuruluşlarına destek vermeye hazırız. 2023 yılını Milli Egemenlik ve Kalite Yılı ilan ediyoruz. 21 Aralık 2022 günü, saat 13.30'da paydaşlarımızla birlikte projemizi açıklayacağız" dedi.

Toplantının sonunda Kalite Birliği yetkilileri, Bursa KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız ve Başkan Yardımcısı Arif Demirören'e, Kalite Şehri Bursa beratı, Türk bayrağı ve Kaliteye Yolculuk kitabını armağan etti.