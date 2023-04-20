İhlas Haber Ajansı

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Başkan Yılmaz belediye personeli ile bayramlaştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum” dedi. Başkan Yılmaz, konuşmalarının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

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