Başkan Yılmaz belediye personeli ile bayramlaştı

Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum” dedi. Başkan Yılmaz, konuşmalarının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı.