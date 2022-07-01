Başkan Yılmaz milli sporcuyu ağırladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin'de düzenlenen ‘16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda ilk 5 sporcu arasına girerek Jr. Davis Cup Milli Takım Kadrosuna seçilen Yıldırım Belediyesi sporcularından Melih Anavatan'ı makamında misafir etti.

8 yaşından beri, haftanın 6 günü tenis kortlarında eğitimini sürdüren Yıldırım Belediyesporlu Melih Anavatan'ın spor serüvenini ve başarılarını dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, milli takımda Yıldırım'ı ve ülkemizi temsil edecek sporcuyu tebrik etti. En büyük hedefinin A milli takımda yer alma ve profesyonel tenis turnuvalarına katılmak olduğunu söyleyen Anavatan, Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz'a kendilerine bu imkânları sunduğu için teşekkür etti.

‘'Şampiyonlar yetiştiriyoruz''

Elde ettiği başarı ile Yıldırım'ı gururlandıran Melih Anavatan'ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'ı sporla birlikte anılan bir kent haline taşımak için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın, projelerimizin meyvelerini de alıyoruz. Tenis branşımızın genç sporcularından Anavatan, katıldığı turnuvada milli takıma seçilerek bizleri gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum ve antrenörü Adem Şirin hocamızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.