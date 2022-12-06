Başkan Yünkül: "Mobbingle üyelerimizin istifa ettirilmesine sessiz kalmayacağız"

Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül yaptığı açıklamada, "Bursa Şubemiz gerçekleştirdiği 6. Olağan Genel Kurul ile büyük bir aile olduğunu göstermiştir. Bu teşkilatın her biriminde görev yapan dava arkadaşlarımızın samimiyeti ve dava şuuru bu başarının en önemli unsurudur" dedi.

Seçim sürecinde, Sağlık-Sen çatısı altında dava şuuruyla hareket ettiğini belirtenten Yünkül, "6. Olağan Genel Kurulda aday olan kıymeti kendinden menkul kişiler, teşkilatımızdan ve üyelerimizden umduğunu bulamayınca istifa edip başka yerlere taşındılar. Delege seçimlerinde oy kullanabilsinler diye başka sendikalardan sendikamıza geçici üye taşıyan bu zevat şimdi de taşıdıkları bu kişileri ve kendileriyle beraber hareket eden kişileri sendikamızdan istifa ettiriyor. Bizim bu konuda diyecek bir şeyimiz yok. Zira üye olmakta, istifa etmekte kişinin kendi tercihi" diye konuştu.

Yetkilileri göreve çağıran Yünkül, "Ancak; idarecilik yetkisini kullanarak sendikamızdan üye istifa ettirilmesine elbette diyecek çok şeyimiz var. Seçimleri kaybeden hastane müdürünün ve aynı hastanenin başhekiminin, bununla birlikte diğer bazı hastanelerdeki başhemşire, servis sorumlusu ve yöneticilerin, üyelerimize mobbing yaparak, istifa ettirmesi sendikamız üzerinde tezgahlanan oyunların açık göstergesi olmaktadır. Seçimler sırasında ısrarla üzerinde durduğumuz, dertleri sendika ve dava olmayan, gerçek niyetleri, kişisel ikbal olanların saf değiştirerek, Devletin emaneti olan idarecilik makamını baskı aracı olarak kullanmalarından dolayı gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirtirken, seçimler sırasında da 'Seçimlere karışmayacaksınız' talimatı verilmesine rağmen, makamlarını kullanarak sendikamıza operasyon çekmeye çalışan idarecilere kör ve sağır kalan Sağlık Müdürlüğü yetkililerini göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu.