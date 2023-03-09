Başkan'dan moral ziyareti

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'ya yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Mudanya Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerinden Zeytin Dalı birimine kayıtlı bulunan depremzedelere eşyadan gıdaya her anlamda desteğini sürdürürken, Başkan Türkyılmaz da depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve ihtiyaçların karşılanması için ilk günden itibaren büyük çaba harcadıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Mudanya'ya gelen tüm depremzedelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Deprem bölgesinden ilçemize gelmek isteyen birçok vatandaşımız bizlerle iletişime geçti. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden geniş çaplı bir çalışma başlattık. Sizleri Mudanya'da en iyi şekilde misafir edebilmek için çabalıyoruz. Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Dayanışma ağımızı büyütüyor, sevgiyle ürettiğimizi adilce bölüşüyoruz. Bir nebze olsun yüzünüzü güldürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.