“Başkanımla okuyorum” projesi yeni yılda da ses getirecek

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkan'ı Ali Özkan'ın 3 yıldır sürdürmekte olduğu “Başkanımla okuyorum” projesi, eğitim camiasından büyük takdir topluyor.

Başkan Ali Özkan'a ziyarete gelen Tan Okulu Lise Müdürü Ebru Tekin ve öğrenciler projeden övgü ile bahsederek, teşekkürlerini ilettiler.

Büyük ilgi gören “Başkanımla okuyorum” projesi bu yıl liselere taşındı. İlçedeki bütün liselerde bunu gerçekleştirmeyi planlayan Özkan, proje için gittiği okullarda önce öğrencilerle sohbet ediyor, ardından da belediye tarafından hediye edilen kitapları öğrencilerle birlikte aynı anda okuyor.

Başkan Ali Özan, “Kitap okuma alışkanlığını zorlayarak değil, sevdirerek kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunu projemizde de destekliyoruz. Çocuklarla bir araya geldiğimizde, hemen kitap okuma yapmıyoruz. Önce onlarla sohbet ediyoruz. İlginç, eğlenceli ve çocukça gelen sorulara aynı şekilde cevaplar verince, samimi ve doğal bir ortam oluşuyor. Eminimki öğrencilerimiz, bizlere verdikleri sözleri tutup o dağıttığımız kitapları okuyorlar ve sonrasında birbirleri ile kitapları değiştiriyorlar. Projemizde hız kesmiyoruz ve her gün yeni kişilere ulaşmak için çabalıyoruz'' dedi.