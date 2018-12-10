Başkanın sesiyle dolandırıcılık

Nilüfer Belediyesinin adını kullanıp, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den vatandaşların cep telefonlarına gelen mesajda, ''Son günlerde yine Nilüfer Belediyesi'nin adını kullanarak, özellikle benim sesimi taklit ederek çeşitli kişi ve kuruluşlardan bağış adı altında para talep eden dolandırıcılar olduğuna dair şikâyetler alıyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin, benim ya da başkan yardımcılarımızın adını kullanarak böyle taleplerde bulunanlara kesinlikle itibar etmeyin ve bu kişileri derhal güvenlik güçlerine şikâyet edin'' denildi.