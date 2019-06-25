Başkanlardan Gemlik'e hizmet sözü

Bursa Büyükşehir ve Gemlik Belediye başkanları Gemlik'te birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Orhangazi yolunda yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı için Gemlik'e gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile programdan sonra bir araya geldi. Gemlik'te gerçekleşecek projeler üzerine konuşulan görüşmeye Gemlik Belediye Başkan Yardımcılar Bayram Demir, Zeynep Akış Serintürk ile meclis üyeleri de katıldı.

Atıksu arıtma tesisinin akarsu ve deniz temizliğine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Körfezi'nin temizlenmesinde önemli bir adım atıldığını dile getirdi. Başkan Aktaş şöyle konuştu:

“Gemlik'te özellikle iskele ve fuaye alanlarının kullanımı ile Narlı'dan Kurşunlu'ya her geçen gün halkımızın ilgisinin arttığı sahilimizin daha verimli kullanılması için istişarelerimiz sürecek. Bursa'mızın birbirinden özel on yedi ilçesi arasındaki Gemlik'in de güzelleşmesi ve gelişip büyümesi için projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Körfezin temizliğine büyük katkı sağlayacak atık su arıtma tesisi için Başkan Aktaş'a teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Gemlik'in deniz şehri olduğunu hatırlatarak, “Bize göre Bursa'nın en güzel sahil şeridi Gemlik'te. Kilometrelerce uzunluktaki sahil turizm açısından önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu noktada denizin temizliği de önemli etkenlerden biri. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin ortaklığıyla Bursalılara ve Gemliklilere nefes alacakları yeni alanlar açacağız” şeklinde konuştu.