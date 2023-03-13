Başkanları buluşturan açılış

Bursa'da 44 yıldır hizmet veren yapı marketin açılışında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Bozbey, İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder bir araya geldi.

Bursa'da ikinci şubesini İzmir yolu üzerinde açan Dostkar Yapı Market, çok sayıda bürokratı ağırladı. Dualarla kesilen kurdelenin ardından konuşan Dostkar Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çatallar, “Bursa'da uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Yenilenen yüzü ve geniş ürün yelpazesi ile İzmir yolunda açılan ikinci şubesi ile kaliteli ve ucuz fiyatları vatandaşlarla buluşturacağız. Bugün açılışımızda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından gelen davetliler mağazayı gezerken, vatandaşlar da ilk alışverişlerini gerçekleştirdi.