BaşkanTanır, ilçe halkını İstiklal Marşı okumaya davet etti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30'da, tüm Kestel halkını balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 29 Ekim Perşembe akşamı, Cumhuriyet'in ilan edildiği saat olan 20.30'da tüm ilçe halkını balkonlardan ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Başkan Tanır, mesajında şu sözlere yer verdi;

‘'Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu sokaklarda değil; yüreklerimizde, gönüllerimizde, akıllarımızda ve pandemi kurallarına uygun şekilde kutlayacağız. Bu nedenle 29 Ekim Perşembe akşamı, bu çok önemli günde tüm Kestelli hemşehrilerimi Cumhuriyet'imizin ilan edildiği saat olan 20.30'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerindeİstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşı'mızı büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla, büyük bir inançla, yüreklerimizden gelen seslerle hep birlikte söyleyelim ve Cumhuriyetimizin ilanının 97.yıl dönümünü bir kez daha kutlayalım. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.''