“Başkası olma kendin ol” projesi gençleri sporla buluşturdu

Bursa Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği ve yerel yönetimler desteğiyle hayata geçen “Başkası Olma Kendin Ol” projesi kapsamında bin 526 lise öğrencisi Atıcılar'daki tesislerde sporla buluşturuldu.

Sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik ve spor odaklı çalışmaları güçlenerek devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Valiliği öncülüğünde yürütülen “Başkası Olma Kendin Ol” projesi doğrultusunda önemli bir çalışmaya imza atıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım, Mustafakemalpaşa, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel, Orhaneli, İnegöl ve Orhangazi ilçe belediyelerinin desteklediği proje çerçevesinde bin 526 öğrenci sporla buluşturuldu. Bursa'nın 10 ilçesinde eğitim veren 11 lisede öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri, Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atıcılar'daki tesislerde spor yaptı. Spor tesislerinin tanıtımı ve Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri hakkında da bilgilendirilen öğrenciler; 2 gün boyunca boks, tenis, atletizm ve okçuluk branşlarında spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı Muhammet Döner ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din'in izlediği sportif etkinliklerin yanı sıra proje kapsamında öğrenci velilerine, okul öğretmenlerine ve öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Akran Baskısı, Teknolojiyi Doğru Kullanma, Stresle Baş Etme ve Yaşamı Düzenleme Becerileri temel başlıklarında grup eğitimleri verilen öğrencilerin sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla ayrıca; eğitim sonunda doğa ile buluşma ve kültür gezileri düzenlenecek.