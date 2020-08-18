İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkasına yol vermek isterken dereye uçuyordu

Bursa’da karşıdan gelen bir araca yol vermeye çalışan genç sürücü az daha dereye uçuyordu.

Bursa'da karşıdan gelen bir araca yol vermeye çalışan genç sürücü az daha dereye uçuyordu.


Edinilen bilgiye göre, Ömer P.'ye ait özel otomobil İnegöl ilçesi Bedre Deresi'nin kenarındaki köprüyü kullanarak Mesudiye istikametine geçmek istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen bir başka araca yol vermek için geri manevra yaptığı sırada otomobili dereye kaydı. Olay gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar birkaç araca ip bağlanarak arabanın dereye düşmesini engelledi.


Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Halat yardımıyla araç bu kez itfaiye arabasına bağlandı. Dereye düşmekten son anda kurtarılan otomobil olay yerine gelen gelen çekici yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı.


Sürücü daha sonra yoluna devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.