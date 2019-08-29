Başkentini değiştirecek olan Endonezya Türk yatırımcıları bekliyor

Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudradjat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ülkenin yeni başkentinin Cakarta'dan Borneo Adası'nda Doğu Kalimantan eyâletinde bir bölgeye kurulacağını belirten Başkonsolos Sudradjat, “Devletimiz sıfırdan bir başkent kuruyor. Bu süreçte Bursalı yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Başkonsolos Herry Sudradjat'ı ağırladı. Ali Uğur, Türkiye'nin üretim üssü Bursa'nın 15 milyar dolara yakın ihracatıyla ülke ekonomisine yön veren bir şehir olduğunu söyledi. Uğur, Bursa ekonomisinin yatırımcısına güven veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Bursa'nın 200'e yakın ülke ve bölge ile ticaret yaptığını kaydeden Ali Uğur, Endonezya ile Bursa arasındaki ticaret hacminin artış eğiliminde olduğunu vurguladı. Bursa'ya yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta olan Endonezya'ya 60'a yakın Bursalı firmanın ihracat yaptığını dile getiren Ali Uğur, “Ülkemizin ilk OSB'sinin kurulduğu Bursa, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 10'unu tek başına yapan bir şehir. Dünyanın 121 ülkesinden fazla ihracat yapan kentimiz ile Endonezya arasında ticari ilişkilerin artmasını istiyoruz” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursalı firmaların ihracat odaklı büyümesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şenocak, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı çerçevesinde geçen temmuz ayında 30 kişilik makine sektörü temsilcisinin Endonezya'ya gittiğini hatırlattı. Endonezya'nın nüfus yoğunluğu ve gelişen ekonomileriyle cazip bir ihracat pazarı olma potansiyeli taşıdığını kaydeden Şenocak, “Hedefimiz yakın coğrafyamızın yanı sıra farklı pazarlarda da Bursalı firmalarımızın varlığını güçlendirmek.” dedi.

17 binden fazla adadan oluşan ülke

Endonezya Başkonsolosu Herry Sudradjat, dünyanın en kalabalık 4. nüfusuna sahip Endonezya'nın 17 binden fazla adadan oluşan bir ülke olduğunu dile getirdi. Endonezya'nın zengin doğal kaynaklara ve disiplinli bir mâlî politikaya sahip olduğunu söyleyen Sudradjat, “Endonezya Güneydoğu Asya'daki en büyük ekonomisi” şeklinde konuştu.

Yeni başkentte inşaat atağı olacak

Başkonsolos Sudradjat, Endonezya'nın başşehrinin değiştirilerek, Borneo Adası'nda Doğu Kalimantan eyâletinde bir bölgeye kurulacağını ifade etti. Sudradjat, “Bu süreç yaklaşık 10 yıl sürecek. Sıfırdan bir başkent kurulacak. Yoğun bir şehirleşme atağı olacak. Bu süreçte Bursalı firmalarımızı yatırım için ülkemize bekliyoruz. Karşılıklı ticaret heyetleriyle iki ülke arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirebiliriz” dedi.