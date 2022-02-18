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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Basketbol Bitci Türkiye Kupası’nın son finalisti Darüşşafaka’yı 96-71 mağlup eden Anadolu Efes oldu.

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup eden Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ile final maçına çıkacak.


Bursa Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 skorla yenen Anadolu Efes oldu. Final maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes pazar günü saat 17.00'de Tofaş Spor Salonu'nda kupa için ter dökecek.



Salon: Tofaş


Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik


Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 9, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay, Brayntx 26, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi, Egemen Güven 2, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 11, Tibor Pleiss 8, Micic 13


Başantrenör: Ergin Ataman


Darüşşafaka: Gabriel Olaseni 8, Wendel Caupain Jr 7, Pineiro 14, Eren Has, Mc Cullough 7, Doğuş Özdemiroğlu 7, Selim Şav 5, Maxim Mutaf 2, Ege Özçelik 6, Sinan Güler 4, Berke Atar 6, Nathan Boothe 5


Başantrenör: Selçuk Ernak


1. Periyot: 28-15 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 54-32 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 79-47 (Anadolu Efes lehine)

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