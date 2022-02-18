Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 skorla yenerek finale yükseldi.. Anadolu Efes ile Darüşşafaka ile arasından oynanacak müsabaka ile bir diğer finalist belli olacak. Final maçı ise pazar günü saat 17.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Tofaş

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberoviç

Başantrenör: Aleksander Djordjevic

Galatasaray Nef: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege Arar 2, Okben Ulubay, Göksenin Köksal, Trimble 16, Ndour 7, Sadık Kabaca 2,

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 19-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 36-31 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 48-37 (Fenerbahçe Beko lehine)