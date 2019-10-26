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Basketbol Süper Lig: Bursaspor: 86 - Anadolu Efes: 95

Bursaspor, Basketbol Ligi 5.

haftasında sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 86-95 mağlup oldu.



Salon: Tofaş


Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Polat Parlak


Bursaspor: Perry Jones 17, Christopher Jones Jr. 11, Gabriel Olaseni 12, Allerik Freeman 30, Tuğberk Gedikli, Ender Arslan 10, Mykal Reginald Riley 6, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu


Anadolu Efes: Alec Jeffrey Peters 21, Bryant Dunston 8, Vasilije Micic 21, Rodrigue Beaubois 10, Tolga Geçim 2, Krunoslav Simon 23, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 4, Ahmet Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir


1. periyot: 25-23 (Bursaspor lehine)


Devre: 46-45 (Bursaspor lehine)


3. periyot: 72-75 (Anadolu Efes lehine)


5 faulle çıkanlar: Serkan Erdoğan, Ender Arslan (39.28) (Bursaspor), Krunoslav Simon (39.28) (Anadolu Efes)

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