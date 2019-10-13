Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 77 - Pınar Karşıyaka: 85

Bursaspor, Basketbol Süper Lig’inin üçüncü haftasında sahasında Pınar Karşıyaka’yı konuk etti.
Bursaspor, Basketbol Süper Lig'inin üçüncü haftasında sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. İzmir ekibi zorlu mücadeleden 85-77 galip ayrıldı.
Salon: Tofaş Spor Salonu
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin, Mehmet Serdar Ünal
Bursaspor: Perry Jones 12, Christopher Jones Jr. 17, Gabriel Olaseni 20, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli Mykal Reginald Riley 6, Ender Arslan, İzzet Türkyılmaz 2, Tevfik Akdamar
Başantrenör: Serkan Erdoğan
Pınar Karşıyaka: Brandon Stephan Triche 6, Amadou Garvey M Baye 3, James Metecan Birsen 12, Tony Taylor 14, Jordan Daniel Morgan 16, Nusret Yıldırım 14, David Kennedy 11, Yunus Emre Sonsırma 6, Semih Erden 3
Başantrenörü: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-22 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-45 (Pınar Karşıyaka Lehine)
3. Periyot: 58-63 (Pınar Karşıyaka lehine)