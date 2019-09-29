Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 80 - Tofaş: 76

Bursaspor, Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında sahasında Tofaş’ı ağırladı.
Bursaspor, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında Tofaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 80-76 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.
Salon: Tofaş Spor
Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu
Bursaspor: Perry Jones 18, Christopher Jones 14, Abodunrin Olaseni 4, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Riley 9, Tevfik Akdamar 7, İzzet Türkyılmaz 2, Ender Arslan 6
Başantrenör: Serkan Erdoğan
Tofaş: Tarık Philip 12, Matthew Lojeski 10, Barış Ermiş 7, Dj White 5, Devin Williams 28, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 8, Muhaymin Mustafa 6
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 18-16 (Bursaspor lehine)
Devre: 41-34 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 55-52 (Bursaspor lehine)
5 faul: Abodunrin Olaseni (Bursaspor), Devin Williams (Tofaş)