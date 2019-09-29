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Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 80 - Tofaş: 76

Bursaspor, Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında sahasında Tofaş’ı ağırladı.

Bursaspor, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında Tofaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 80-76 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.



Salon: Tofaş Spor


Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu


Bursaspor: Perry Jones 18, Christopher Jones 14, Abodunrin Olaseni 4, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Riley 9, Tevfik Akdamar 7, İzzet Türkyılmaz 2, Ender Arslan 6


Başantrenör: Serkan Erdoğan


Tofaş: Tarık Philip 12, Matthew Lojeski 10, Barış Ermiş 7, Dj White 5, Devin Williams 28, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 8, Muhaymin Mustafa 6


Başantrenör: Orhun Ene


1. Periyot: 18-16 (Bursaspor lehine)


Devre: 41-34 (Bursaspor lehine)


3. Periyot: 55-52 (Bursaspor lehine)


5 faul: Abodunrin Olaseni (Bursaspor), Devin Williams (Tofaş)

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