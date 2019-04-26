Basketbolun şampiyonu Polonya'nın Lublin takımı oldu

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne katılan kardeş kentleri, basketbol branşında şampiyonluk mücadelesi verdi. Heyecanlı geçen karşılaşmalar sonunda Polonya'nın Lublin şehrinin takımı birinci olmaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Nilüfer Belediyesi'nin Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Afyon ve Adıyaman'daki kardeş kentlerinin de katıldığı turnuvalar, dostluk içinde gerçekleşiyor.

Nilüfer Belediyesi ile Bulgaristan Ardino, Romanya Braila, Bosna Hersek Zavidovici, Macaristan Balatonfüred, Ukrayna Mykolaiv, Polonya Lublin, Afyon Dinar ve Adıyamam Tut takımlarının mücadele ettiği basketbol branşında şampiyon belli oldu. Heyecan dolu grup maçlarının ardından finale, Polonya Lublin ile Ukrayna Mykolaiv takımları yükseldi. Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen final maçının ilk periyodunu Mykolaiv, Lublin karşısında 28-19 önde tamamladı. Lublin, karşılaşmanın ikinci periyodunda bulduğu sayılarla farkı azaltarak skoru 38-37'ye getirdi. Son iki periyotta oyun ve skor üstünlüğünü ele geçiren Lublin, üçüncü periyodu 55-50, son periyodu da 69-57 önde tamamlayarak Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin basketbol branşında şampiyon oldu. Ukrayna Mykolaiv takımının ikinci olduğu turnuvada diğer takımlar da üçüncü olarak belirlendi. Final maçının ardından, turnuvaya katılan takımlara ödülleri verildi. Şampiyon olan Lublin'e kupa ve madalyasını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, diğer takımlara da madalyalarını kardeş şehirlerden gelen heyetler verdi.

Törenin ardından tüm sporcular, dostluk fotoğrafı çektirdi.