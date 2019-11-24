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Baskında 70 gram uyuşturucu ve 4 adet tabanca ele geçirildi

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenledikleri baskında 70 gram uyuşturucu ve 4 adet tabanca ele geçirdi.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir süredir izlenen Balıkpazarı Mahallesindeki adrese baskın yapıldı. Baskında, yaklaşık 70 gram uyuşturucu, 4 adet farklı kalibrelerde tabanca, fişek ve silah ekipmanları ele geçirildi. Baskın sonrasında, S.S. isimli zanlı gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro bünyesinde kurulan Narko Tim'in çalışmalarının devam edeceği vurgulanırken, uyuşturucu ile mücadelede önemli adımların atılmaya devam edeceğinin de altı çizildi.

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