Başörtüsü mütaalasına Eğitim Bir Sen'den tepki

Türkiye'nin son on beş yıllık süreçte gerçekleştirdiği, yönünü ve içeriğini de bizzat milletin belirlediği “Öze Dönme”, “Özgürleşme”, “Sivilleşme” ve “Demokratikleşme” ve nihayet “Yeni Türkiye” hedefli değişim ve dönüşümlerini sindirmekte zorlananların şimdi de farklı hedefler peşinde koştuğunu belirten Ramazan Acar “Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapan kadın personelden isteyenlerin “başını örterek görev yapma hakkından” yararlanmasını sağlayan Yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle Halkın Kurtuluş Partisi adlı parti tarafından Danıştay'da dava açılmış, Danıştay Savcısı tarafından da hem milletin değerleriyle, hem Türkiye'nin gerçekleriyle, insan haklarının ve insan onurunun gerekleriyle bağdaşmayan içerikte mütalaa yazılmıştır. Açılan davanın ve yazılan mütalaa; “millet iradesine vesayet” ve “milletin inanç ve değerlerine esaret” hedefleyenlerin pusuda olduğunu ve boş durmadığını belgeliyor" dedi.

Bursa Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar konuşmasının devamında “Kamuda görev yapan kadın personelden isteyenlerin başı örtülü olarak görev yapmasına engel olan vesayet dönemi artığı kılık-kıyafet yasaklarını yeniden hayata döndürmek için süfli teneffüs yapmaya kalkışmışlar. Milletin değerlerini, egemenliğini, iradesini kabullenmekte isteksiz davrananları, özgür iradesiyle ve inancı gereğiyle başı örten ve bu şekilde kamu hizmeti sunma sorumluluğunu yerine getiren kadın kamu görevlileri gerçeğini tahammülde zorlananları, vesayeti yeniden hortlatma hayali kuranları camia olarak bir kez daha uyarıyoruz: Artık, millete rağmen ele geçireceğiniz mevziiniz de, milleti yok sayarak varacağınız menziliniz de kalmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Vesayetin tetikçi cübbesi, milletin egemenlik cüssesi karşısında kaybetmeye mahkûmdur” ” dedi.