Başpehlivanlığı Üncül kazandı

Mustafakemalpaşa'da 102'ncisi düzenlenen Geleneksel Tarihi Sincansarnıç-Alibeyköy Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yalçın Üncül kazandı.

Büyükşehir güreşçisi Yalçın Üncül bu zaferiyle, Mustafakemalpaşa'da 2022 yılında düzenlenen 3 mahalli güreş şampiyonasında iki başpehlivanlık unvanı kazanarak, önemli bir başarı elde etti. Mustafakemalpaşa'da büyük ilgi gören yağlı güreş müsabakalarının 4'üncüsü Sincansarnıç Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yalıntaş, Kabulbaba ve Alpagut'un ardından sezonun son mahalli güreşleri Sincansarnıç Mahallesi'nin ev sahipliğinde Bozağaç Yaylası'nda yapıldı. Bu sezon 102'ncisi düzenlenen güreşlerde 13 boyda 200 güreşçi kispet giydi.

Cazgırların okudukları manilerle renklenen güreşlerin finalinde Yalçın Üncül ve Hasan Zeybek, başpehlivanlık için karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen finalde çayırda unvan mücadelesi veren iki pehlivandan kazanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yalçın Üncül oldu. Bu yıl Kabulbaba'da başpehlivan, Yalıntaş'ta ise ikinci olan genç güreşçi Üncül, 102. Geleneksel Tarihi Sincansarnıç-Alibeyköy Güreşleri'nin başpehlivanlığını da kazanarak gelişimini sürdürdü.

Yapılan açık arttırmada ise 2023 yılı güreş ağalığını Mehmet Yalçın kazandı. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan güreşlerde boylarında dereceye girenlere protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.