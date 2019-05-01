Başsavcı Kuş'tan Dündar'a ziyaret

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adâlet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde ustalık dönemine seçilen Başkan Dündar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile Adâlet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir'i makamında ağırladı. Kendisini tebrik eden misafirlerine teşekkür eden Dündar, belediye olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, Osmangazi'nin yaklaşık 900 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 5'inci ilçesi olmasına rağmen, güvenlik ve asayiş yönünden diğer metropol şehirlere göre oldukça sâkin ve huzurlu bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Başsavcı Uğurhan Kuş ve Adâlet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir de Başkan Dündar'a yeni döneminde başarılar diledi.

Dündar, ziyaret sonunda Başsavcı Kuş ve Adâlet Komisyonu Başkanı Bir'e belediye binasının giriş katında sergilenen Osmangazi Meydanı projesinin maketi hakkında bilgiler verdi.