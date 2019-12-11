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Başsavcı Şen'den Başkan Dündar'a iade-i ziyaret

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gökhan Şen, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gökhan Şen, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye binası girişinde karşıladığı Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'in yanı sıra Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek'e ilk olarak vizyon proje maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirdi. Belediye olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra misafirlerini makamında ağırladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, “Bursa'ya en iyi hizmeti sunmak için el birliği, gönül birliği ve iş birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Bursa'ya verdiği önemli hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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