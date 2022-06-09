İhlas Haber Ajansı

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Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti

Bursa’da Ulubat gölünün kenarında bulunan bataklık alanda bitkin düşen boz ayı yavrusunun yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Bursa'da Ulubat gölünün kenarında bulunan bataklık alanda bitkin düşen boz ayı yavrusunun yardımına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma ekiplerince boz ayı yavrusu tedavi edilmek üzere Karacabey ayı barınağına teslim edildi.


Bursa il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ulubat gölünün kenarında kıyı kontrolü yaptığı sırada vatandaşların göl kenarında bulunan bataklık bir alanda ayı yavrusu gördükleri söyledi. Bunun üzerine tarif edilen bölgeye giden ekipler, boz ayı yavrusunun bitkin şekilde dolaştığını gördü. Doğa koruma ekiplerince yakalan boz ayı yavrusu tedavisi yapılmak üzere Karacabey ayı barınağına teslim edildi.

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