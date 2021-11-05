Batı Trakya Türklerinden ABD'ye üs tepkisi

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na ABD tarafından askeri sevkiyat hazırlığı yapılmasına Bursa'daki Batı Trakya Türkleri sert tepki gösterdi.

ABD'nin Batı Trakya'da Türk azınlığının yoğun olduğu İskeçe'de Yunanistan ile ortaklaşa yaptığı tatbikat sonrası, Dedeağaç Limanı'na dev askeri sevkiyat hazırlıkları Bursa'daki Batı Trakya Türklerinin tepkisini çekti. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Genel Merkezi Temsilcisi ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi İsmail Hayat, Dedeağaç'taki hareketliliği Osmangazi Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında gündeme getirdi. ABD'nin üs kurma çalışmalarına karşı kınama metnini okuyan İsmail Hayat, “ABD'nin dünyanın çeşitli ülkelerindeki stratejik olarak askeri üs kurma ya da sayılarını artırma çabalarında son dönemde Yunanistan ön plana çıkmaktadır. Yunanistan'da önceden 5 ayrı askeri üssü bulunan ABD'nin son hamlesi, maalesef Türkiye'ye sadece 40 kilometre uzaklıkta olan Dedeağaç bölgesine askeri üs kurması ve büyük bir askeri sevkiyat düzenlemesi oldu. Batı Trakya'nın en önemli bölgelerinden olan Dedeağaç bölgesinin seçilmesiyle Lozan Barış Antlaşması'ndaki bu bölgelerin silahsız kalması yükümlülüğü Yunanistan ve ABD tarafından çiğneniyor” dedi.

“Batı Trakya Türklerinin hakları ihlâl ediliyor”

Dünyanın parlayan yıldızı Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın ABD'yi yanına çekmeyi amaçladığını ifade eden Hayat, “Maksat, Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan ile şartları belli olan, ancak Yunanistan devletinin hiçbir zaman uygulamadığı Batı Trakya konusuna ABD'yi de dahil etmek, Güney Kıbrıs ve İsrail enerji kaynaklarının Avrupa'ya arzını güvenceye almak, Boğazlar ile Ege'yi gözlem altına almaya çalışmak, Dedeağaç, Bulgaristan ve Romanya üzerinden yeni bir hat oluşturarak boğazların stratejik değerini düşürmeye çalışmaktır. Bu sebeplerin ışığında ABD ve Yunanistan'ın bu bölgeye kuracağı üssün hem Türkiye, hem de Batı Trakya Türklerine olumsuz sonuçları olacaktır. Böylece Lozan Barış Antlaşması'nı açık bir şekilde hiçe sayan ABD ve Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin Lozan'dan kaynaklanan haklarını ihlal ve işgal etmeye devam edecektir. Bizler haklarımızı kazanana dek bu haklı mücadelemizi her platformda vermeye devam edeceğiz. Batı Trakya Türkleri olarak hukuka ve antlaşmalara aykırı olarak Dedeağaç bölgesine ABD'nin askeri üs kurmasını şiddetle kınıyoruz” diye tepkisini dile getirdi.

Kınama metnine, Osmangazi Belediye Meclisi'ndeki bütün siyasi partiler destek verdi.