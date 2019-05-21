Batı Trakya Türklerine Başkan Aktaş morali

Batı Trakya'da yaşayan binlerce Türk, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sahur ve iftar yemeklerinde bir araya geldi. Batı Trakyalı Müslümanları rahmet ayı ramazanda yalnız bırakmayan, bölgedeki dinamiklerle birebir görüşmeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa ve Türkiye'nin sahip çıkmak zorunda olduğu gönül coğrafyalarının bulunduğunu belirterek, benzer etkinliklerin gelecek yıllarda da yoğunlaşarak süreceğini söyledi.

Bursa'da bütünüyle hissedilen 11 ayın sultanı ramazanın maneviyatı, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği sahur ve iftar yemekleriyle Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde bambaşka bir iklim oluşturdu. Gerçekleştirilen 2 ayrı etkinlik, yardımlaşma ayı ramazanın manevi ikliminin Batı Trakya'da da en bariz şekilde hissedilmesini sağladı.

İlk program Domruköy'de

Büyükşehir Belediyesi'nin Yunanistan'da düzenlediği organizasyonların ilki, Kozlukebir Domruköy'deki sahur programı oldu. Etkinlik, köydeki genç erkek ve kızların imece usulü çalışması ve yer sofralarının kurulmasıyla 11 ayın sultanına yakışır şekilde renkli görüntülere sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve çeşitli STK'ların temsilcileri, birlik ve yardımlaşma ayı Ramazan'da Domruköy ve çevre bölgelerden gelen 2 bini aşkın Müslüman ile aynı sofrayı paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Domruköy'deki sahur programının ardından ertesi gün çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ile bir araya gelen Başkan Aktaş, ardından Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Başkanı Ahmet Hacıosman, Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (BİLHİMDER) Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Gümülcine Türk Gençlerbirliği Derneği Başkanı Necat Ahmet, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ile görüşerek değerlendirmeler yaptı.

Yahyabeyli'de iftar sofraları

Büyükşehir Belediyesi'nin Yunanistan'daki ikinci Ramazan programı ise İskeçe'ye bağlı Yahyabeyli Köyü'nde yapıldı. Yahyabeyli ve çevre köylerden gelen bin 200'ü aşkın Batı Trakyalı, özenle hazırlanan sofralarda oruçlarını birlikte açtı. İftar programı, Domruköy'deki sahur etkinliğinde olduğu gibi Yahyabeyli Köyü gençlerinin imece usulü çalışmasıyla hazırlandı. Ezan vaktinin girmesi ve oruçların açılmasının ardından, iftar alanında bulunan davetlilere Bursa‘nın meşhur kestane şekeri ikram edildi.

Binlerce kişi, omuz omuza

Yunanistan'daki ramazan programlarına Bursalı gazetecilerle birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Domruköy'deki sahur programında yardımlaşmanın en samimi görüntülerine şahit olduğunu ve bu durum karşısında duygulandığını ifade ederek, “Yahyabeyli'de de genç kızlarımızı ve erkek kardeşlerimizi görüyorum. Büyük bir itina, özenle hazırlanmışlar. Dün yer sofrasında yaklaşık 2 bin kişi ile birlikte sahur yaptık. Bugün yine binlerce kişi ile birlikte dünkü güzelliği aratmayan görüntülerle oruçlarımızı açıyoruz. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Yaptığı konuşmalarda davetlilere Bursa ile ilgili bilgiler veren Başkan Aktaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu kenti Bursa'nın 6 padişaha ve binlerce evliyaya ev sahipliği yaptığını, 3-4 medeniyete sahne olmuş kentin renkli bir çiçek bahçesi olduğunu ifade etti. Renkli çiçek bahçesinin en belirgin örneklerinin Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlara ait olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova ve Bulgaristan gibi ülkelerden işi ve aşı için evlatlarının geleceği için Bursa'ya göç ederek, şehrimize değer katan yüzlerce-binlerce ailemiz var” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen sahur ve iftar programları nedeniyle Bursalı işadamlarına teşekkür eden Başkan Aktaş, bu sofraları onlar sayesinde kurduklarını vurgulayarak, “Biz sadece organizasyonu yapıyoruz. İnşallah gelecek senelerde de benzer etkinlikleri yoğunlaştırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Balkan ülkelerindeki Ramazan programlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi ve sahiplenmesiyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Türkiye, 81 vilayet ve 925 ilçeden ibaret değil. Bizim gönül coğrafyamız var. Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu var. Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri ve destekleri var. Sadece bulunduğumuz şehirlere değil gönül coğrafyalarımıza da el uzatmak durumundayız. Lütfen dualarınızı eksik etmeyiniz. Bursa gibi bir şehir Türkiye gibi bir ülke var. Kalbimizin ve desteğimizin sizlerle olduğunu unutmayın” açıklamasında bulundu.