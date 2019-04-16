Batı Trakya'da büyük buluşma

TBMMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, memleketleri Batı Trakya'ya çıkarma yaptı. İki isim ilk gün atalarının Rodop dağlarındaki köyleri Üşekdere ve Kızılaağaç'ı ziyaret ederken, ikinci gün Gümülcine'ye bağlı Menetler ve Değirmendere köylerinin 9 yılda bir birlikte organize ettiği Kurbantepe faaliyetine katıldı.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Cavit Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Batı Trakya Türk azınlığının önde gelen isimleri ile birlikte Menetler köyüne geldi. Etkinlik Edirne Selimiye Camii imamının Kur'an-ı Kerim okuması ile başladı. Yapılan duanın ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif hitap etti. Daha sonra Hakan Çavuşoğlu kürsüye çıktı.

Erdoğan'ın selamını iletti

Hakan Çavuşoğlu, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı. Çavuşoğlu, ''Burası Batı Trakya. Burada kök salmış, tarihi ile geçmişi ile bir varlığımız var. Biz burada Yunanistan vatandaşları olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Yapmamız gereken en iyi vatandaş olmak ve Yunanistan devletinden eşit vatandaş olarak yaşama hakkını sunmasını beklemek olmalı. Biz buruda Müslüman Türk Azınlığı olarak bulunuyoruz. Dolayısıyla iki ayaklı bir yürüyüşümüz söz konusu. Bir tarafımız Müslüman, diğer taraftan da etnik kimliğimiz Türk'' diyen Çavuşoğlu, Türk azınlığın varlığını sürdürmesi için bunun şuuruyla hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Çavuşoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman için sizlerin halini hatırını ve buradaki varlığınızı hesap ederek, düşünerek ve önceleyerek bir yönetim tarzı ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı.

Hakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ''Çocukluğundan beri adını duydukları Bursa'da bir 'Cavit ağabey' olarak bildiğimiz 15 bin insanın evine aş, ekmek götürmesine vesile olan, aynı zamanda bir devlet adamı kimliğiyle bizlere o tarihten itibaren sahip çıkarak yol yürüyen, bütün bir Türkiye'nin, dünyanın tanıdığı bildiği Bakanımız Cavit Çağlar da bizimle beraber. Bunun ayrı bir huzurunu mutluluğu yaşıyoruz. Gerçekten televizyondan izlediğimiz, okuduğumuz zaman iftihar ettiğimiz, gururlandığımız, ama kendisini tanıdıktan sonra bu gururumuzun ve iftiharımızın ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez tespit ettiğimiz bir ağabeyimiz olarak burada ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Dün köylerimizi ziyaret ettik. Bugün de buradayız. Birazdan ağzımızda müthiş bir lezzetle buradan ayrılacağız, ama biliniz ki gönlümüz de kalbimiz de sizlerle burada kalmaya devam edecek. Allah hepinizden razı olsun, kestiğiniz kurbanları kabul etsin.''

"Sizleri düşünen bir konsolosa sahibiz"

Son olarak kürsüye Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar davet edildi. Çağlar, konuşmasına 'değerli kardeşim' dediği Hakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Kendisi sayesinde Batı Trakyalı kardeşleri ve dostları ile bir kez buluştuğunu ifade eden Çağlar, ziyaretin nasıl geliştiği ile ilgili şu bilgileri verdi: ''10-15 gün kadar önce ben Bursa'daydım. Hakan kardeşim eski Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman ile beraber Olay Medya'da beni ziyaret ettiler. Hakan kardeşime, 'Bizim anamız, babamız, dedemiz, Batı Trakya'dan gelmiş. Orada doğmuşlar. Ben doğru dürüst buraları gezmedim. Ara sıra geldim gittim. Seninle bir Batı Trakya ziyareti yapalım'' dedim. Kendisi de, ''Ağabey çok iyi; bizim şu anda bulunduğumuz yörenin 9 yılda bir yapılan bir geleneksel günü var, ona katılırsan seviniriz'' dedi, 'Gidelim' dedim. Kuzenim Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i aradım. 'Biz geliyoruz' dedim. 'Cavit ağabey gelirsen bayram yaparız' dedi. Sağ olsun TC Gümülcine Başkansolosu Murat Ömeroğlu; kendisinin ailesi de Bursa'da yaşıyor. O da aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle beraber yaşayan ve sizleri düşünen bir konsolosa sahibiz. Bu şartlarda, severek, koşarak geldik.''

"İnanamıyorum rüyada mıyım?"

Batı Trakya'daki geleneksel etkinliğin Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ile de görüşmelerine de vesile olduğunu dile getiren Çağlar, ''Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Selimiye Camii'nde okuma şerefine erişmiş bir kardeşimizin güzel sesinden de Kur'an-ı kerimden bir cüz dinledik. Mest olduk. Kendisini tebrik ediyorum. Allah sizin gibi kardeşlerimizi artırsın. Değerli kardeşlerim benim dedemin köyü Üşekdere'de bizi ağırladılar. Çok güzel bir gündü. Ben inanamıyorum; rüyada mıyım? Nasıl oldu? Şimdi gene burada Türkiye'de yaşayabileceğimiz bir güzelliği yaşıyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Müslümanlığımızı en iyi şekilde yaşatıyorsunuz... Buradan Türkiye'ye giden atalarımız da medeniyet götürmüştür Türkiye'ye... Bu arada şunu söylemek istiyorum; benim dayım da benimle beraber geldi. Rahmetli Şükrü Şankaya Batı Trakya uğruna çok kıymetli hizmetler verdi. Kadir ağabeyim de aynı şekilde; ben Kadir dayıma ağabey derim. Bugün o da burada. Kendisi 19 yaşına kadar Gümülcine'de yaşadı.''

"Buradaki insanlar benim için önemli"

Cavit Çağlar, Üşekdere köyünde 'Çinço' lakaplı rahmetli dedesinin yaptırdığı kuyuların olduğunu öğrendiğini belirterek, ''Şimdi evin sahibi olan İsmail Hüse kardeşim söyledi. Orada hayvanlar hala su ihtiyaçlarını giderirmiş. İsmail kardeşim, 'Ayrıca burada sizin tarlalarınız var' dedi ve oraları bana gösterdi... Tarlalar değil, hiçbir şey önemli değildi; buradaki insanlar önemli benim için... Siz güzel kardeşlerimizi, dostlarımızı gördük. Biz aranızdan çıkıp gittik Türkiye'mize... Biz orada anavatımızda siyaset yapıyoruz. Büyük işler kurduk'' dedi.

Bu başarılarında geçmişte atalarının ve kendilerinin Yunanistan'da yaşadıkları zorlukların büyük etkisi olduğunun altını çizen Çağlar, ''Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Allah insanlarımızı ve ülkemizi muhafaza etsin. Şunun için diyorum bunu, Müslümanlığı dünyada en iyi, doya doya yaşayan millet biziz. Buradaki geleneksel etkinlikte kurbanlar kesilmiş. Bizim de bu kurbanlardan hissemizi alacağız'' diye konuştu.