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Batuhan Kör, Ali Akman ve Burak Kapacak'ı geride bıraktı

Bursaspor’un, performansıyla dikkat çeken genç futbolcularından olan Batuhan Kör, son oynanan Ankaraspor maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 3’e çıkarttı.

Bursaspor'un, performansıyla dikkat çeken genç futbolcularından olan Batuhan Kör, son oynanan Ankaraspor maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 3'e çıkarttı. 19 yaşındaki futbolcu, gol sıklığına bakıldığında takımın yıldız adayları Ali Akman ve Burak Kapacak'ı geride bıraktı.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da her geçen hafta yeni bir genç futbolcu parlamaya devam ediyor. Son oynanan Ankaraspor maçında rakip fileleri sarsan Batuhan Kör, bu sezon gol sayısını 3'e çıkarttı. 19 yaşındaki futbolcunun, sahada olduğu dakikalara bakıldığında ligde her 85 dakikada bir gol attığı görülüyor. Ligde henüz bir maçta 90 dakika forma giymemesine rağmen, takımının gol yüküne önemli katkılar sağlayan Batuhan Kör, 9 maçta toplam 253 dakika sahada kaldı. Bursaspor'da bu sezonun en dikkat çeken isimleri Ali Akman ve Burak Kapacak ise Batuhan Kör'ün gerisinde kaldı. Ali Akman 110, Burak Kapacak ise 179 dakikada bir rakip fileleri sarsmayı başardı.

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