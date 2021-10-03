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Batuhan Kör, Ümit Milli Takımı'na davet edildi

Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosuna alınan fakat sakatlandığı için çıkarılan Yusuf Barası’nın yerine Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör davet edildi.

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna alınan fakat sakatlandığı için çıkarılan Yusuf Barası'nın yerine Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör davet edildi.


TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



"Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı aday kadrosundan Yusuf Barası sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Bursaspor forması giyen Batuhan Kör, Ümit Milli Takımımızın Kazakistan maçı aday kadrosuna davet edildi."

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