Bayan öğretmen, aracıyla dereye uçtu, emniyet kemeri kurtardı

Bursa'da Timsah Arena stadı çevresinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan öğretmen, aracıyla dereye uçtu. Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde ölümden kurtulan öğretmen 112, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Sedat 3 köprüsü yakınlarında meydana geldi. Tophane Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapan Esma T. aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla Nilüfer Çayı'na uçan Esma T. yaralandı. Olay yerine hemen 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet kemeri takılı olduğu ve hava yastığı açıldığı için kazayı yaralı atlatan Esma T. ekiplerin yardımıyla çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.